1 Am Sonntagmorgen ist der Winter ins Weiherstadion zurückgekehrt. Foto: Becher

Wintereinbruch im Weiherstadion am Sonntagmorgen. Der Leistungsvergleich des Bentley Hohenzollern Cup musste daher abgesagt werden. Die Gesundheit der Jungfußballer steht laut Hauptorganisator Nicklas Becker im Vordergrund.









„Gegen acht Uhr fiel die Entscheidung. Wir müssen den Leistungsvergleich aufgrund der Wetterlage absagen“, teilt Nicklas Becker, Hauptorganisator des Bentley Hohenzollern Cup in Hechingen, am Sonntagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Platz ist für die U10-Junioren nach dem Schneefall am Morgen unbespielbar. Das Weiherstadion, welches eigens für das Turnier in „Joline-Arena“ umbenannt wurde, gleicht einer Winterlandschaft. Rasen und Tartanbahn sind mit Schnee bedeckt. Eigentlich hätte es gegen 9 Uhr losgehen sollen.