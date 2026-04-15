Winter in Furtwangen zu Ende: Die Saison des Loipenzentrums Martinskapelle in Zahlen

Der Schnee ist geschmolzen, der Winter vorüber. So fällt die Bilanz des Furtwanger Loipenzentrums Martinskappelle aus – und das steht nun an.
58 Schneetage wurden in der zu Ende gehenden Wintersaison im Furtwanger Loipenzentrum Martinskapelle gezählt – und etwa 17.400 Langläufer flitzten in dieser Zeit über den Schnee, der eine Maximalhöhe von 50 Zentimetern erreichte. 57 Stunden war das Spurfahrzeug im Einsatz, um für die passenden Bedingungen zu sorgen. Und der Loipenbericht im Internet wurde etwa 108.000 Mal aufgerufen.