Winter in Freudenstadt

2 Früher waren die Weichen im Gegensatz zu heute noch nicht beheizt. Foto: Schwark

Auf mehreren Schautafeln wird am Hauptbahnhof die Entwicklung der Eisenbahn in und rund um Freudenstadt erläutert. Ein wichtiges Thema dabei: der Winter.















Freudenstadt - Während die Weichen heute weitgehend beheizt sind, mussten Mitarbeiter sie früher bei starkem Schneefall mit einem Schneebesen säubern. So wurde verhindert, dass der Schnee zwischen den Weichenzungen festfriert. Als eingespieltes Team waren die Männer der Bahnmeisterei im Einsatz. Nur so konnte der Fahrdienstleiter oder Weichenwärter die Fahrstraße für Züge oder Rangierfahrten einstellen.

Damals war beim Rangieren noch Muskelkraft gefragt. Auch bei großen Mengen Neuschnee oder minus 15 Grad Celsius mussten Personen- oder Güterzüge rangiert und zusammengestellt werden. Nicht immer leicht, sich im hüfthohen Schnee zu bücken, wenn man unter den Puffern durchschlüpfen musste, um die Wagen zu kuppeln und Druckluftschläuche für die Bremse zusammenzufügen.

Zwei Lokomotiven angehoben

Harte Winter gab es in Freudenstadt immer wieder. Mehrmals mussten beträchtliche Schneemassen mit offenen Güterwagen vom Hauptbahnhof abgefahren werden. Da half ab und an selbst die Bundeswehr aus, um beispielsweise im Superwinter 1969/70 die Gleise vom Schnee zu befreien.

Heftig war es auch am 15. Januar 1981. Damals meldete die Wetterwarte in Freudenstadt 1,40 Meter Schnee, davon 40 Zentimeter Pappschnee. Dies führte dazu, das im Bahnhofsbereich der nasse Schnee zwei Loks mit Eigengewichten von bis zu 84 Tonnen anhob.

Neben dem traditionellen Schienenschneepflug kam 1978/79 probehalber eine Schienenschneefräse zum Einsatz, was sich aber nicht bewährte. Als am 1. und 2. März 1988 90 Zentimeter Neuschnee fielen, mussten ebenfalls Weichen, Gleise und Bahnsteige freigeräumt werden.

Mitten in der Nacht geht es auf Tour

Wie 1970 bewegte man sich zwischen hohen Schneemauern. Der Eilzug Tübingen–Straßburg wurde in dem Jahr bei der Ausfahrt im Hauptbahnhof von zwei Loks angeschoben. Heute stehen ein Schneepflug und eine Schiebelok bereit. Mitten in der Nacht gehen sie auf Tour, um den Frühzügen den Weg freizuräumen.

Rudolf Meintel, der ehemalige Bezirksleiter DB-Netz AG Regionalnetz Freudenstädter Stern, hatte bei den Tafeln den redaktionellen Teil übernommen. Sein ehemaliger Kollege Eberhard Wittig war für die Gestaltung zuständig.

Info:

Die Bahn in und um Freudenstadt

Der elektrische Zugbetrieb zwischen Eutingen und Freudenstadt wurde am 10. Dezember 2006 aufgenommen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten an diesem Tag, wie der erste Elektrotriebwagen der Baureihe 425 mit viel Prominenz in den Hauptbahnhof einrollte. Damit bekam der Freudenstädter Stern seinen Lückenschluss, nachdem die Murgtalbahn bereits 2004 bis zum Hauptbahnhof elektrifiziert wurde.

Ab 13. Juni 2004 rollten Stadtbahnzüge der AVG durchs Murgtal. Auf der Strecke fahren aber bald Elektrotriebzüge (ET) 1440 Coradia Continental. Auf der Kinzigtalbahn sind derzeit Dieseltriebwagen der SWEG unterwegs, doch in den kommenden Jahren werden dort Züge mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb eingesetzt.