Wintersport in Dobel

1 Der Pistenbully mit Reinhard Lehmann und Bernhard Kraft war am Wochenende erstmals in Betrieb. Foto: Winnie Gegenheimer

Am Sonntag gibt es auf dem Dobel zum Wintersport-Spaß noch Sonne obendrauf. So schön das ist für Wintersportler, so schnell werden die Besuchermassen zum Problem – vor allem wegen der vielen Autos.









Link kopiert



Dobel zeigte sich am Wochenende von seiner besten Seite. Der zu Anfang neblige Samstag brachte schon mal einen Vorgeschmack darauf, was besuchertechnisch am Sonntag zu erwarten war.