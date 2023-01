12 Deutschland im Winterkleid: verschneite Tannen im Taunus. Foto: IMAGO/Jan Eifert

Das Wochenende bringt in weiten Teilen Deutschlands Schnee und winterliches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem im Bergland bis zu fünf Zentimenter Neuschnee, wie er am Freitag in Offenbach mitteilte. Außerdem wird mit Glätte und vereinzelt auch Reifglätte gerechnet.

Sonne und Wolken bei winterlichen Temperaturen

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei die Sonne im Westen auch länger scheint. Im Verlauf des Tages schneit es bei Höchstwerten zwischen minus und plus vier Grad. Dazu weht ein vor allem im östlichen Bergland sowie an der Ostsee stark böig auffrischender Wind und lokal sind Schneeverwehungen möglich.

In der Nacht auf Sonntag breitet sich der Schneefall auf die gesamte Osthälfte aus, wobei er im Mittelgebirgsraum kräftig ist und lang anhält. An der Küste vermischt er sich teils mit Regen. Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus zehn Grad. Erneut sind Glätte und Schneeverwehungen möglich.

Zu Beginn der neuen Woche nur noch vereinzelt Schneefall

Am Sonntag halten die Schneefälle gebietsweise weiter an, schwächen sich aber allmählich ab und es kommt verbreitet zu Glätte. Im Nordosten regnet es leicht und nur im Nordwesten zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu minus vier Grad am Alpenrand und vier Grad auf Rügen. In der Nacht auf Montag erwartet der DWD vor allem im Westen und Südwesten sowie im Osten noch letzte Schneefälle. Die Temperaturen sinken auf zwischen minus ein und minus acht Grad ab und es wird Glätte erwartet. Zum Start in die neue Woche kommt es nur noch vereinzelt zu Schneeschauern.

In unserer Bildergalerie haben wir Schneebilder aus Deutschland zusammengetragen. Viel Spaß beim Durchklicken.