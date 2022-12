1 Gleich mehrfach sind Autos am Mittwochmorgen aufgrund der Witterung ineinandergekracht. Wegen mehrerer Unfälle war die B 28 bei Kehl zeitweise gesperrt. Foto: Rehder

Der Wintereinbruch hat sich am Mittwoch auch in der Ortenau bemerkbar gemacht. Mehrere Glatteisunfälle im ganzen Kreisgebiet hielten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste auf Trab.















Ortenau - "Bei uns in der Ortenau hält sich das Unfallgeschehen aktuell noch in Grenzen", erläutert Polizeisprecher Rüdiger Schaupp am Mittwochmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum Vergleich: Allein im Gaggenauer Stadtgebiet, ebenfalls im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg, habe es am Morgen bereits 13 Mal gekracht – meist Auffahrunfälle.

B 28 war zeitweise Richtung Kehl gesperrt

Gar so wild ging es in der Ortenau nicht zu, doch auch hier kam es rund um den Berufsverkehr zu einigen Unfällen. Besonders schwer gekracht hat es etwa auf der B 28 bei Kehl – dort ereigneten sich gleich mehrere Unfälle. Gegen 8.45 Uhr kam es Höhe des Teilorts Neumühl zunächst zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, teilt die Polizei mit. Dabei mussten zwei Autos verkehrsbedingt bremsen, worauf ein nachfolgendes Fahrzeug aufgrund der Glätte ins Schleudern geriet. Alle drei Fahrzeuge krachten in der Folge ineinander. Im Rückstau selbst kam es zu zwei Folgeunfällen. Die B 28 war zwischenzeitlich in Richtung Kehl gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich bei den Unfällen eine Person leicht. Auf der Gegenspur, Höhe Abzweig zur L 75, kam ein weiteres Fahrzeug aufgrund der Witterung von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

In Lahr kracht’s bereits in der Nacht

In Lahr krachte es bereits in den frühen Morgenstunden: Um 2.35 Uhr kam ein Autofahrer in der David-Schieni-Straße wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn" von der Fahrbahn ab. Er fuhr laut Polizei auf einen Betonpoller auf und wurde leicht verletzt. Der Unfallschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus rutschte gegen 6.35 Uhr ein Autofahrer in Rheinau über eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Schilder, blieb aber unverletzt. In Lauf krachten gegen 8.17 Uhr an einem Hang zwei Autos aufeinander, ein weiterer Fahrer rutschte, beim Versuch dem Unfall auszuweichen, in die Leitplanke. Der Schaden beträgt 5000 Euro, über Verletzte ist laut Polizei nichts bekannt.

Bei Glatteisgefahr besser mehr Zeit einplanen

"Bei solchen Witterungslagen sollte man frühzeitig starten", rät Polizeisprecher Rüdiger Schaupp. So könne man sich Zeit lassen, um vorsichtig zu Fahren. Zudem könne es im Zusammenhang mit Glatteisunfällen vermehrt zu Verzögerungen kommen.

Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge zudem "winterfest ausstatten". Winterreifen und freie Sicht durch die Scheiben seien ein Muss, so Schaupp. Auch das Scheibenwischerwasser sollte nachgefüllt werden, um auch während der Fahrt jederzeit den Überblick über die Straße behalten zu können. "Wenn schon beim Verlassen des Hauses ersichtlich ist, dass es glatt ist, sollten wirklich nur die allernötigsten Fahrten unternommen werden", mahnt der Polizeisprecher.