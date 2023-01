4 Nach langem Warten ist es in diesem Winter endlich so weit: Mittlerweile liegt rund um den Winterberglift in Oberkirnach genug Schnee. Die Saison läuft an. Foto: Moser

Winterzeit ist Skizeit – das war zumindest früher so. Doch wie läuft es für die Skilift-Betreiber im Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt, zu Zeiten des Klimawandels, denn so?















Schwarzwald-Baar-Kreis - Am vergangenen Wochenende herrschte Hochbetrieb an den Skiliften im Landkreis – doch sie sind selten geworden, die Wintersport würdigen Wochenende in der Region. Wie können die Lifte in der Region überhaupt überleben? Wir hörten uns um bei den Betreibern im Landkreis.