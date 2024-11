Winter-Event: Nagold steht kurz vor der nächsten Eiszeit

1 Hauchdünn ist bis jetzt die Eisschicht auf der Bahn. Doch sie wächst steig an. Foto: Heiko Hofmann

Nagold steuert auf die nächste Eiszeit zu. Ganz bewusst und voller Vorfreude. Denn diese Art von Eiszeit hat viele Fans. Zwei Tage vor der Eröffnung der Eisbahn Nagold herrscht auf dem Longwyplatz emsiges Treiben. Der Aufbau schreitet zügig voran.









Wer in diesen Tagen vor der Eröffnung der Eisbahn Nagold über den Longwyplatz läuft, trifft auf geballte Geschäftigkeit. Der erste Eindruck: Was für ein Chaos! Doch in diesem Fall zählt der zweite Eindruck. Und der macht deutlich: Hier weiß wirklich jeder ganz genau, was er tut.