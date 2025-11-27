Winter-Erlebnis: „Wunderschönes Ambiente“ – die Eisbahn in Nagold ist eröffnet

Das nennt man Auftakt nach Maß: Mit der gut besuchten Eröffnung der Eisbahn am Donnerstagabend wird Nagold wieder zum Winterwunderland. Her sind die Fotos vom ersten Eis-Tag.
Der Nagolder Eisbahn kommt Jahr für Jahr die Ehre zu, den winterlichen Reigen an Attraktionen in der Innenstadt in Gang zu setzen. Erst öffnet die Eisbahn, dann folgt die Lichternacht, das illuminierte Rathaus, der Weihnachtsbaumswing, der geschmückte Weihnachtsbaum auf dem Vorstadtplatz und natürlich vom 5. bis 7. Dezember der große Weihnachtsmarkt – diesmal mit Riesenrad.