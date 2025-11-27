Winter-Erlebnis: „Wunderschönes Ambiente“ – die Eisbahn in Nagold ist eröffnet

Das nennt man Auftakt nach Maß: Mit der gut besuchten Eröffnung der Eisbahn am Donnerstagabend wird Nagold wieder zum Winterwunderland. Her sind die Fotos vom ersten Eis-Tag.

Der Nagolder Eisbahn kommt Jahr für Jahr die Ehre zu, den winterlichen Reigen an Attraktionen in der Innenstadt in Gang zu setzen. Erst öffnet die Eisbahn, dann folgt die Lichternacht, das illuminierte Rathaus, der Weihnachtsbaumswing, der geschmückte Weihnachtsbaum auf dem Vorstadtplatz und natürlich vom 5. bis 7. Dezember der große Weihnachtsmarkt – diesmal mit Riesenrad.

Das vorweihnachtliche Nagolder Rundumpaket startete am Donnerstag vielversprechend. Das Wetter, fast perfekt. Nur Schneeflocken fehlten noch. Und gleich am ersten Tag waren zahlreiche begeisterte Eisläufer auf der Eisfläche am Longwyplatz zu sehen.

Eröffnung mit Sponsorenempfang

So richtig stimmungsvoll war es in den Abendstunden. Da stand die offizielle Eröffnung an. Kombiniert wurde diese mit einem Sponsorenempfang. Denn den Sponsoren kommt bei der Nagolder Eisbahn eine wichtige Rolle zu.

Das betonte auch Nagolds Finanzbürgermeister Hagen Breitling: „Das hier ist nur möglich, wenn wir alle zusammenstehen und sagen, das finanzieren wir.“ In diesen Zeiten sei das nicht selbstverständlich. Breitling lobte das „wunderschöne Ambiente“ rund um die Eisbahn. Das lasse einen Aufenthalt in Nagold zum Erlebnis werden.

„Wie organisieren es nach wie vor supergerne hier“

Dass sich alle Akteure bei der Eisbahn Nagold aufeinander verlassen können, freute Eisbahn-Chef Christoph Römmler, Geschäftsführer von Karo Events. In Nagold gebe es nun zum sechsten Mal die Eisbahn – Römmler sprach von einer Tradition. Weiter sagte er: „Wie organisieren es nach wie vor supergerne hier.“

Das Eislaufen selbst überließen die offiziellen Gäste aber den anderen Gästen. Stattdessen nahmen sie das gemütliche kleine Weihnachtsdorf in Beschlag. Bei Live-Musik und leckeren kulinarischen Winterspezialitäten kam schnell vorweihnachtliche Stimmung auf.

Zum Gruppenbild vereint: Die Sponsoren und Akteure rund um die Nagolder Eisbahn. Foto: Thomas Fritsch

Zumal der Veranstalter Karo Events sich wieder voll ins Zeug gelegt hatte, damit auch das Ambiente stimmt. Zig Lichterketten und unzählige grüne Nordmanntannen sorgen für ein winterliches Flair.

In den Ferien ist bereits ab 11 Uhr geöffnet

Die Öffnungszeiten der Eisbahn sind: ab sofort bis einschließlich 6. Januar 2026 täglich von 14 bis 20 Uhr, an den Wochenenden und in den Ferien ist bereits ab 11 Uhr geöffnet. Eine Stunde länger geöffnet hat das Weihnachtsdorf am Abend. Dort sorgen bis 21 Uhr Gastronomen für das leibliche Wohl der Gäste.

Zudem steht jeden Abend ab 18 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsdorfes ein Live-Auftritt von unterschiedlichen regionalen Künstlern und Bands an.