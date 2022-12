5 Sänger Karl Frierson war beim "Winter City Open Air" ganz in seinem Element. Foto: Kistner

Wieder einmal war das "Winter City Open Air" Höhepunkt des Ebinger Weihnachtsmarkts: "Südlich von Stuttgart" heizte Tausenden von begeisterten Zuhörern ein – was bei Minusgraden natürlich besonders verdienstvoll war.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Seit vielen Jahren schlägt das kollektive Herz des in wechselnder internationaler Besetzung auftretenden Allrounder-Ensembles für Albstadt – Sänger Karl Frierson, aus den USA stammender Wahl-Lindauer, verstärkt das Stammquintett Annette Kienzle, Christian Baumgärtner, Ralf Gugel, Johannes Killinger und Ralf Schuon immer wieder oft und gerne; er freute sich sichtlich und hörbar darüber, endlich wieder einmal auf dem Albstädter Weihnachtsmarkt auftreten und, beflügelt durch zwei oder auch mehr Becher Glühwein, zeigen zu dürfen, wie unerschöpflich der Fundus von Rock, Pop, Soul und Jazz in punkto "weihnachtliche Weisen" ist. Zwei Stunden Programm sind da gar kein Problem.

Zumindest nicht, wenn man so vielseitig und so bewandert in Sachen Standards ist wie "Südlich von Stuttgart". Das Spektrum, das auf der Bühne am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ausgebreitet wurde, reichte von der "White Christmas" der Swing-Ikone Bing Crosby über Elvis Presleys "Blue Christmas" bis zu Taylor Swifts "Christmas Must be Something More", von Dean Martins "Let it Snow" – das gesamte Albstädter Publikum sang begeistert mit – bis zu Eartha Kitts „Santa Baby“ – das weibliche Albstädter Publikum sang begeistert mit, denn Karl Frierson hatte den Wunschzettel an den Santa Claus einfach an die Herren der Schöpfung umaddressiert. "Eine Jacht ist nicht zuviel verlangt; schließlich war ich das ganze Jahr ein gutes Mädchen."

Mit Verve und Ausstrahlung

Außer Karl Frierson sangen mit Stimmgewalt, Verve und Ausstrahlung Eva Leticia Padilla, ebenfalls ein wohlbekannter Gaststar, der immer wieder gern nach Albstadt kommt, und Annette Kienzle. Am Keyboard wurden Ralf Schuon trotz Kälte nicht die Finger klamm, Johannes Killinger spielte robuste Basslinien, und die beiden Lokalmatadoren Ralf Gugel und Christian Baumgärtner wussten wie gewohnt auf der Gitarre beziehungsweise am Schlagzeug zu überzeugen.

Kein Interesse an Schubladen

Im zweiten Set kombinierte das Septett so unterschiedliche Titel wie Leonard Cohens "Hallelujah", "Do They Know It’s Christmas Time At All" von "Band Aid" und "Stille Nacht" – Schubladen interessieren Leute wie Karl Frierson, die zur Melone auf dem Kopf vorarlbergische Fellclogs an den Füßen tragen und im Winter im Bodensee schwimmen, nicht sehr. Bei "Südlich von Stuttgart" wirkt nichts davon disparat; egal ob Sinatra-Sound oder Südstaatenblues, alles passt wunderbar zusammen. Im nächsten Jahr bitte mehr davon; Albstadt freut sich darauf!