Winter auf den Straßen: Schneechaos zwischen Hardt und Schramberg

An der Steinreute standen die Autos. Foto: Dold







Am Donnerstagabend gab es kein normales Vorwärtskommen zwischen Hardt und Schramberg. Einige Autofahrer waren tatsächlich noch mit Sommerreifen unterwegs – und dementsprechend chaotisch wurde es unterhalb des Ortsausgangs von Hardt. Einige Fahrer mussten ihr Gefährt nahe der Bushaltestelle Steinreute zeitweise abstellen. Glücklicherweise kam es trotz der schwierigen Bedingungen zu keinem Unfall.