4 Des einen Freud, des anderen Leid: Während Deutschland unter dem härtesten Winter des 20. Jahrhunderts ächzt, freut sich mancher im Kreis Calw über gute Wintersportverhältnisse. Foto: Klormann

Wir blicken 60 Jahre zurück – in das Jahr mit dem Jahrhundertwinter, in dem selbst der Bodensee vollständig zufror.















Nass und kalt, aber wärmer als üblich: So präsentiert sich der Februar dieser Tage im Kreis Calw. Schnee und Eis lassen sich vergleichsweise selten blicken. Wer sich danach sehnt, dem hilft vielleicht ein Blick in die Vergangenheit: Vor genau 60 Jahren, 1962/63, herrschte hierzulande ein Winter, der als der strengste des 20. Jahrhunderts in Deutschland in die Geschichte eingehen sollte – und sich erst Anfang März 1963 dem Ende zuneigte. Wir haben einen Blick in unser Archiv geworfen, was das für den Kreis Calw bedeutete.