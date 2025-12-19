Winfried Kretschmann über Jugend: „Sich in Gemeinschaft zu betrinken, habe ich in bester Erinnerung“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann plaudert im Podcast „Hotel Matze“ über eine „exzessive“ Zeit in seinem Leben. Und Markus Söder kriegt sein Fett weg.
Vor etwa einem Monat ist Winfried Kretschmann beim Aufräumen zufällig ein Brief seines verstorbenen Vaters in die Hand gefallen: Das vier Seiten lange Schreiben war an Kretschmanns jüngere Schwester gerichtet. „Da hat er sich darüber ausgelassen, dass es fürchterlich ist, was ich da mache mit meinen Saufereien – das hat er schon als sehr problematisch wahrgenommen“, erzählt Baden-Württembergs Ministerpräsident am 17. November in der Stuttgarter Liederhalle bei der Aufzeichnung einer Folge des Podcasts „Hotel Matze“, die kürzlich veröffentlicht wurde.