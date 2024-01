Winfried Kretschmann: Ministerpräsident bei Protest gegen rechts dabei

1 Kretschmann hat in Sigmaringen gegen rechts demonstriert (Symbolbild). Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur

In Baden-Württemberg wird an diesem Samstag wieder gegen rechts demonstriert. Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde sind dabei.









In Baden-Württemberg sind wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren – darunter der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er nahm am Samstag mit seiner Frau Gerlinde in Sigmaringen als Privatperson an einer Demonstration teil. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung mit rund 2000 Menschen friedlich. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein waren auch viele Familien bei dem Protest. Auf Plakaten hieß es unter anderem: „Ekelhafd“ oder „Rechts wählen ist 1939“.