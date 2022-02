1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Dienstag stellt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann wieder den Fragen von Journalisten zu derzeit wichtigen Themen. Wir tickern hier ab 12 Uhr live.















Link kopiert

Stuttgart - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellt sich am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz Fragen von Journalisten zu aktuellen Themen. Höchstwahrscheinlich wird sich dabei auch ein Wasserstand herauskristallisieren, wie die überarbeitete Coronaverordnung des Landes wirkt.

In Baden-Württemberg war am Freitag die neue Coronaverordnung mit Lockerungen in vielen Lebensbereichen in Kraft getreten. Die Zugangsregeln wurden etwa in Restaurants, Museen und beim Sport in Hallen abgeschwächt. Bei Großveranstaltungen in Sport und Kultur sind wieder etwas mehr Besucher erlaubt. Und auch für Ungeimpfte gibt es mit der Rückkehr in die Alarmstufe I einige Erleichterungen.

Im anschließenden, gesetzten Teil der Pressekonferenz geht es um Kultur im ländlichen Raum. Wir tickern hier ab 12 Uhr live.