1 Winfried Kretschmann und Susanne Eisenmann: Beide hoffen auf ein gutes Wahlergebnis. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht in den Startlöchern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann verrät, wie er die Zeit kurz davor verbringt.

Stuttgart - Im Endspurt zur Landtagswahl hat Winfried Kretschmann seine Großvaterpflichten vernachlässigen müssen. Doch an diesem Samstag besuchten ihn die beiden Enkel zuhause in Laiz im Kreis Sigmaringen, erzählte der 72-jährige Ministerpräsident am Freitagabend bei einer virtuellen Wahlkampfdebatte der Grünen. „Morgen kommen die Enkel, die habe ich auch schon ein paar Wochen nicht gesehen“, sagte Kretschmann.

Das seien für ihn „Herzensphasen“, weil die Enkel unbefangen sagten, was sie von ihm hielten. Allerdings müsse er in seinem Alter gucken, dass er beim Spiel mit ihnen keine falsche Bewegungen mache. „Was mir vor drei Wochen leider passiert ist.“ Deswegen habe er zur Physiotherapie gemusst, damit der Schmerz wieder wegging.

Am Wahltag sei er ganz „Traditionsmensch und guter Katholik“ und gehe erstmal in die Kirche und dann ins Wahllokal. „Dann fahre ich nach Stuttgart und bereite mich auf die Stunde der Wahrheit vor.“ Kretschmann hat drei Kinder und zwei Enkel. Nach neuesten Umfragen können seine Grünen damit rechnen, bei der Wahl wieder stärkste Kraft zu werden.