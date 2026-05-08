Winfried Kretschmann: Berlin-Abschied mit Merkel und Papst-Anekdote

Eine Rede von Horst Seehofer, Gäste wie Angela Merkel und Olaf Scholz und Erinnerungen aus fast 15 Jahren Amtszeit: Winfried Kretschmann hat in Berlin seinen Abschied gefeiert.
Mit einer Papst-Anekdote hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Gäste seiner Berliner Abschiedsfeier - darunter Angela Merkel, Olaf Scholz und Horst Seehofer - zum Lachen gebracht. Er habe den inzwischen gestorbenen Papst Benedikt XVI. einst bei dessen Deutschlandbesuch auf dem Flughafen in Lahr empfangen dürfen, erzählte Kretschmann in seiner Abschiedsrede in der Landesvertretung. „Ich bekam eine kurze Audienz von 15 Minuten in einem schönen Raum. Mit der Muttergottes, da hat nichts gefehlt, was katholisch ist.“