Winfried Hecht Ein Kenner der Rottweiler Stadtgeschichte wird 80

Zudem war und ist Hecht mehr als vier Jahrzehnte für die SPD im Kreistag aktiv, war viele Jahre lang Vorsitzender des Geschichts- und Altertumsvereins, Zunftschreiber der Narrenzunft, wirkt beim Großprojekt "Kaiserliches Hofgericht" mit, kümmert sich seit Jahrzehnten ums (Herrenkramersche) "Kripple" und darum, dass so manches Buch von Rottweiler Autoren auch in die richtige historische Richtung geht.

Bei der Aufzählung seiner Funktionen mag sicher die eine oder andere fehlen, doch allein alle komplett aufzuführen, würde vermutlich einen eigenen Artikel ergeben. Fragt man Winfried Hecht zu einer geschichtlichen Bege- benheit Rottweils, öffnet sich ein ganzes Geschichtsbuch. Beginnt er von den Ereignissen der Rottweiler Geschichte zu erzählen, dann kommt man schnell aus dem Staunen nicht mehr heraus und man gewinnt sogleich den Eindruck: "so wie er erzählt, muss er das erlebt haben!"

Egal ob 12., 14., oder 18. Jahrhundert – Hecht scheint geradezu dabeigewesen zu sein, wie er den Zuhörer eintauchen lässt in Rottweils Vergangenheit. Winfried Hecht lebt Geschichte und ist damit für Rottweil ein Chronist von unschätzbarem Wert.

Geboren wurde Winfried Hecht am 2. Februar 1941 – Maria Lichtmess, wie er immer wieder betont – in Stuttgart. Maria Lichtmess hat für ihn eine besondere Bedeutung, nicht nur, weil das "Kripple" bis Lichtmess steht, sondern weil sein Theologenonkel seiner Mutter zur Geburt des kleinen Winfried schrieb: "Möge er ein Licht zur Erleuchtung der Heiden sein". Das erzählt Winfried Hecht spitzbübisch lachend und mit Tränen in den Augen.

Wie das nun so genau mit dem Erfolg war, das sei dahingestellt, aber es gibt noch so manches, das den Theologenonkel hätte vor Neid vermutlich erblassen lassen, denn Winfried Hecht nahm in seiner (frommen) Kindheit selbstverständlich auch am Krippenspiel und anderen christlichen Theaterstücken teil, wie er verrät. So durfte er neben der Rolle des Oberhirten und des Herodes sogar den lieben Gott spielen...

Hechts Kindheitserinnerungen bringen so einiges zu Tage. Es sei aber angeraten, sich diese persönlich zum Besten geben zu lassen... 1944 kam er mit Mutter und Schwester nach Rottweil zum Großvater, da die Familie in Stuttgart ausgebombt worden war. "Ich könnte heute noch Bilder aus dem Luftschutzbunker malen", erzählt er. Nicht immer also ging es im Leben des kleinen Winfried lustig zu. Doch in Rottweil habe sich die Familie wohlgefühlt.

In der Durschstraße wuchs Winfried Hecht mit seiner Schwester zusammen auf und lernte Rottweil, seine neue Heimat, also bereits als kleiner Junge kennen. So war es seine (fromme) Tante Helene, die ihn zum Kripple oder in so manchen Gottesdienst und auch zum Narrensprung mitgenommen hatte, um ihm gleich mal zu zeigen, welch kulturelle Vielfalt Alt-Rottweil vorzuweisen hat. Schnell hat die Familie in Rottweil Wurzeln geschlagen. Hecht neckte die Schwestern im Himmelreich-Kindergarten und besuchte später die Johanniter- und dann die Kriegsdammschule, die anfangs noch von den Franzosen genutzt wurde. Bereits in jungen Jahren hatte Winfried Hecht hier mit Eugen Merkt einen "tollen Lehrer", wie er schwärmt. Dieser habe bereits seine Neigung für Heimatgeschichte und Geschichte gefördert.

Elektriker bei Mahle

Später besuchte Hecht dann das Albertus-Magnus-Gymnasium, an dem er 1960 Abitur machte. "Was ich studieren wollte, war immer klar", sagt er. Aber nach dem Abi arbeitete er dennoch zunächst bei Mahle als Elektriker, bevor er zum Studieren, zuerst nach Tübingen, dann nach Frankreich, Spanien und Portugal in die Welt hinaus zog. Schließlich promovierte er in Würzburg und kam doch schnell in die Heimat zurück, da ein Stadtarchivar gesucht wurde. Der Kontakt sei über den Geschichts- und Altertumsverein zustande gekommen, der seinerzeit ein Mitspracherecht bei der Besetzung der Stelle hatte.

Am 2. Januar 1968 trat er dann seine Stelle im Stadtarchiv an und war zugleich Leiter des Stadtmuseums und der Lorenzkapelle. 1971 wurde er Vorsitzender des Geschichts- und Altertumsvereins und kam auch zur Narrenzunft. Die Familie mit zwei Töchtern und einem Sohn gedieh ebenfalls prächtig. "Ich habe mich in Rottweil immer wohlgefühlt", sagt Hecht aus Überzeugung. Und so habe ihn auch ein Lehrauftrag an der Uni in Bari aus seiner Heimat nicht weglocken können.

Mit Karl Lambrecht, Willi Klussmann und Karl Villinger verband ihn schnell eine enge Freundschaft. Wobei ihn Karle Villinger immer mit dem Satz aufzog: "Wärsch du Bäck gwore, na hättesch du Geld…" Doch das war für Winfried Hecht nicht entscheidend, sondern etwas ganz anderes: "Rottweil ist für Historiker eine großartige Stadt, da solltest Du selber auch etwas tun", war ihm schnell klar. Er tat es. Und tut es bis heute: Er schreibt. Unermüdlich. Stadtgeschichte rauf und runter. Nicht verwunderlich also, dass er für seine Verdienste das Bundesversdienstkreuz verliehen bekam, zum Ritter des Ordens des heiligen Papstes Silvester ernannt wurde, die Bürgermedaille der Stadt Rottweil in Gold erhielt und die Medaillen des Kreistags gleich in Bronze, Silber und Gold sein Eigen nennt.

Ende Februar 2006 trat er in den Ruhestand. Ruhig ist es seither allerdings nicht um ihn geworden. Und das ist auch gut so. Er kümmert sich nach wie vor um das "Kripple" und schreibt ein Buch nach dem anderen. Unermüdlich und bis in die Nacht hinein recherchiert und produziert er. Möge es noch viele Jahre so bleiben.

Seine weitere Liebe – neben Rottweil – gilt Italien. Venedig hat er zur zweiten Heimat erklärt. Heuer nicht reisen zu können, macht ihn traurig. Doch seit wenigen Wochen ist Winfried Hecht Urgroßvater und hat nun eine ganz neue Aufgabe. "Man kommt sich da fast bissle vor wie Abraham", sagt er augenzwinkernd. Zu seinem 80. Geburtstag hätte er wahrlich großen Bahnhof verdient, doch das soll nicht so sein. Trotzdem: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!