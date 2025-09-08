Windräder in Horb: „Ich vertraue unter anderem auf das Tötungsverbot“

Zur Diskussion um Windkraft in Horb hat unser Leser Roland Tischbein aus Altheim die folgende Meinung.

Windpark Simmersfeld anschauen? Im Vergleich „Windrädchen“ mit 140 und 170 Metern. Heute mindestens 260 Meter. Simmersfeld, ein Paradebeispiel für Mindererträge zu eingereichten Ertragsprognosen. 2017 war ein gutes Jahr mit 1669 Volllaststunden. Der im Genehmigungsverfahren eingereichte Prognoseertrag von 2300 VLh pro Jahr hätte selbst einer unbedarften Behörde als völlig überzogen auffallen müssen. Die Prognosen erweisen sich im Nachhinein bei der Betrachtung des Ertrages, der weit unter dem 60-Prozent-Referenzertrag liegt, nicht zum Bezug der EEG-Einspeisevergütung berechtigt.

Wiese ist wieder grün Dann die Frage: „Ist die versiegelte Fundamentfläche groß?“ Ja, natürlich. Aber man sieht sie nicht mehr, weil sie rund um den Turm zugeschüttet wird und bewachsen ist. Die riesigen Stahlbetonfundamente werden unter Schotter, Geröll und Boden versteckt. Dann wird eingesät, die Wiese ist wieder grün.

Noch fliegen Milane

Und nun berechnen wir noch die umstrichene Rotorfläche mit den möglichen Geschwindigkeiten und stellen uns die Insekten, Vögel und Fledermäuse an diesem Ort vor. Noch sehe ich jeden Tag bei uns Milane, Bussarde usw. fliegen, erfreue mich daran und vertraue unter anderem auf das Tötungsverbot (BNatSchG Paragraf 44 Abs. 1 Nr. 1).

