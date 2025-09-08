Windräder in Horb: „Ich vertraue unter anderem auf das Tötungsverbot“

Zur Diskussion um Windkraft in Horb hat unser Leser Roland Tischbein aus Altheim die folgende Meinung.
Windpark Simmersfeld anschauen? Im Vergleich „Windrädchen“ mit 140 und 170 Metern. Heute mindestens 260 Meter. Simmersfeld, ein Paradebeispiel für Mindererträge zu eingereichten Ertragsprognosen. 2017 war ein gutes Jahr mit 1669 Volllaststunden. Der im Genehmigungsverfahren eingereichte Prognoseertrag von 2300 VLh pro Jahr hätte selbst einer unbedarften Behörde als völlig überzogen auffallen müssen. Die Prognosen erweisen sich im Nachhinein bei der Betrachtung des Ertrages, der weit unter dem 60-Prozent-Referenzertrag liegt, nicht zum Bezug der EEG-Einspeisevergütung berechtigt.