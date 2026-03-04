Windradpläne nehmen nächste Hürde: Ringsheim setzt trotz Kritik weiter auf den Standort Streitberg

Ringsheim treibt seine Windkraftpläne gemeinsam mit Kappel-Grafenhausen voran. Im Blick haben beide Kommunen eine an Schuttertal angrenzende Fläche.
Die Windkraftpläne der Gemeinde schreiten voran. Der Gemeinderat fasste nun einen Grundsatzbeschluss, zusammen mit Kappel-Grafenhausen die Abstimmungsgespräche und Vertragsverhandlungen zu starten. Auch wenn der genaue Standort noch nicht in trockenen Tüchern ist, deutet vieles auf das Areal Hochwald am Streitberg hin, direkt an der Gemarkungsgrenze zu Schuttertal.