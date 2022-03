Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Bis zu vier Windräder hätten es sein sollen eines Tages in Oberreichenbach-Würzbach. Doch jetzt meldet der Grundstückspächter und Windraderbauer aus München Insolvenz an. Bürgermeister Karlheinz Kistner bastelt zur Not eben auch ohne die Greencity AG an der Zukunft.