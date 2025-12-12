Windpark Trischelwald: „Strom können wir nicht trinken“ – Igelsberger Familie kämpft um ihr Wasser

In Igelsberg wächst die Sorge um die Trinkwassersicherheit: Sabine und Andreas Heim warnen vor möglichen Folgen des geplanten Windparks Trischelwald für die örtlichen Quellen.
„Strom können wir nicht trinken“, sagt Sabine Heim aus dem Freudenstädter Stadtteil Igelsberg. Mit ihrem Mann Andreas Heim fürchtet die gebürtige Igelsbergerin um die Sicherheit des Trinkwassers für ihre Familie, ihre Kinder und Kindeskinder und für den Ort, in dem sie einst Ortschaftsrätin war. Angst macht dem Ehepaar der Windpark Trischelwald, der mit vier Windrädern nahe Igelsberg gebaut werden soll. Inzwischen sind die Heims mit ihren Sorgen nicht mehr allein.