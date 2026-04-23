Windpark Sirnitz: Planung für Großtransport nach Sirnitzr

1 Auf der Sirnitz sollen Windräder entstehen. (Symbolbild) Foto: Alexander Anlicker Die Vorbereitungen für den Transport von Windrädern durch das Kleine Wiesental schreiten voran.







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Bei einer Gegenstimme wurde im Kleinen Wiesental eine „Nutzungsvereinbarung temporäre Zuwegung“ für den anstehenden Transport von Windrädern zum Windpark Sirnitz beschlossen. Konstanze Schmies, Ortsvorsteherin in Neuenweg, bemängelte, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht alle Anrainer der betroffenen Kreisstraße informiert worden seien. Gemeinderat Werner Schwald wies darauf hin, dass Mauern zur Hangsicherung im Bereich Mittelheubronn nach dem Transport der Windräder wieder aufgestellt werden müssen. Hauptamtsleiterin Claudia Brachlow versicherte, dass die Baumaßnahme des Investors, der Badenova, vom Naturschutz begleitet werde. Bürgermeister Stefan Niefenthaler betonte, die Eingriffe in den Fahrbahnrand seien „nur für ein paar Monate und danach wird der Originalzustand hergestellt“.