Windpark Sirnitz/Dreispitz: Riesige Rotorblätter werden im Sommer durch Müllheim transportiert

Mit der Fundamentierung der fünf Windenergieanlagen beginnt am Montag die zentrale Bauphase des Windparks Sirnitz/Dreispitz des Unternehmens Badenova bei Müllheim.
In den vergangenen Monaten wurden die Voraussetzungen für den Bau geschaffen: Kabeltrassen sind weitgehend verlegt, Wege für den Transport der Großkomponenten vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung von Badenova. Nun übernimmt der Anlagenhersteller Enercon aus Aurich die Baustelle. Zunächst entstehen ab Montag, 23. März, die Fundamente, auf denen später die Türme der Windenergieanlagen errichtet werden.