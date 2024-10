1 Constanze Hummel, Teamleiterin bei ABO für die Wind-Projektentwicklung in Baden-Württemberg und Projektleiter Christian Jäger stellen das Projekt vor. Foto: Weidlich

In der öffentlichen Ortschaftsratssitzung in der Kurhalle in Glatt präsentierten die Projektentwickler von ABO Energy die Pläne für den Windpark. Im Anschluss hatten die Bürger Zeit, um Fragen zu stellen.









Wie bereits vergangene Woche in Dürrenmettstetten wurde jetzt auch in Glatt in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung über das Windpark-Projekt informiert.