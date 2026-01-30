Windpark Linacher Höhe: Entscheidung des Furtwanger Gemeinderats wirkungslos?

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung sein Einvernehmen gegenüber des Genehmigungsantrages zum Windpark Linach versagt. Steht das Windparkprojekt jetzt auf der Kippe?
Die Pläne um die beiden Windparks Linacher Höhe mit drei und Rappeneck mit fünf Windkraftanlagen mit Anlagenhöhen von 250 bis 260 Metern beschäftigen die Einwohner in besonderer Weise. Der Gemeinderat versagte nun sein Einvernehmen zum Genehmigungsantrag für den Windpark Linacher Höhe mit dem Hinweis auf fehlende Informationen zur Zuwegung.