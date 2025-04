Die Schwertransporte mit Komponenten für den Windpark auf dem Kälbling sind gestartet. In dieser Woche stehen große Teile auf der Transportliste.

Die Schwertransporte für die Windkraftanlage gehen los. In dieser Woche stehen die großen Transporte an.

Los ging es bereits in der Nacht auf Montag – das Maschinenhaus und der Triebstrang für Anlage 1 wurden in dieser Zeit zur Baustelle auf dem Kälbling gefahren. Der Transport des Maschinenhauses bot in Calmbach einen spektakulären Anblick.

Lesen Sie auch

Noch spektakulärer dürfte es dann am Dienstagmorgen ab 8 Uhr werden. Dann stehen nämlich die Transporte der Rotorblätter vom Umladeplatz in Neuenbürg auf den Kälbling an.