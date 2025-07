Windpark in Waldmössingen

1 Die alten Windräder sollen ersetzt werden. Foto: Vier Windräder sollen in Waldmössingen vier alte Anlagen ersetzen und rund 20 000 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Der Genehmigungsantrag ist nun eingereicht worden.







Die Teckwerke Bürgerenergie Genossenschaft hat gemeinsam mit ihrem Projektpartner der Ökostromgruppe Freiburg am 30. Juni beim Landratsamt Rottweil einen Genehmigungsantrag für das Repowering des bestehenden Windparks in Waldmössingen eingereicht. Darüber berichtet die Genossenschaft in einer Pressemitteilung.