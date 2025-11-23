Windpark in VS: Zwist um Mindestabstand zu Bebauung

Mehrheitlich spricht sich der VS-Gemeinderat für einen Windpark auf einer Fläche im Neuhäuslewald aus. Anliegen aus Herzogenweiler finden dabei keine Berücksichtigung.

Die Zuschauerreihen in der Neuen Tonhalle waren bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gut gefüllt. Darunter auch Bürgerinnen und Bürger aus Herzogenweiler, die dem Ortsvorsteher den Rücken stärken wollten für das gemeinsame Anliegen: Der geplante Windpark mit insgesamt 14 Anlagen im Neuhäuslewald reicht auch an den 200-Einwohner-Ort heran. Hier pocht man auf einen Mindestabstand von 1500 Metern zur Bebauung. Dies soll die Stadt dem Ortschaftsrat auch zugesichert haben. Zuletzt war allerdings von 1000 Metern die Rede. Der vom Land gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand zur Wohnbebauung beträgt 700 Meter.

14 Anlagen sind geplant Es geht konkret um eine Windkraftanlage, die zwar auf VS-Gemarkung stünde, aber zum Fürstlich Fürstenbergischen Forstbetrieb gehören würde. In der Sitzung des Ortschaftsrates vor der des Gemeinderates schlugen Bürgermeister Detlev Bührer und Forstamtsleiter Tobias einen Kompromiss vor: Die in der Diskussion befindliche Windkraftanlage wird nicht installiert. Die Stadt VS entschädigt dafür den Forstbetrieb Fürstenberg mit Einnahmen aus dem Windpark. Diese Summe beliefe sich auf rund 100 000 Euro im Jahr. Der Ortschaftsrat sprach sich für diesen Kompromiss aus.

Eine Mehrheit des Gemeinderates sah das allerdings anders angesichts der angespannten Haushaltlage der Stadt. Die CDU-Fraktion habe im Vorfeld der Sitzung dieses Thema kontrovers diskutiert, berichtete Katharina Hirt. Man habe sich dann angesichts der Beschlusslage in Herzogenweiler durchgerungen, dem geschilderten Kompromiss zuzustimmen.

Verzicht zu teuer

Anders sehen das die Freien Wähler, wie Steffen Ettwein deutlich machte. „Auf Einnahmen von 100 000 Euro im Jahr über einen Laufzeit von 20 bis 30 Jahren können wir nicht verzichten, das können wir den Bürgern nicht aufbürden.“ Der Lärm einer solchen Winkraftlage lasse sich mit dem Geräusch vergleichen, den ein moderner Kühlschrank verursache. Für die AfD kündigte Olaf Barth an, seine Fraktion lehne Windkraftanlagen grundsätzlich ab, weil sie die Natur beeinträchtigten. Oskar Hahn (Grüne) bezeichnete es als „absurd“, auf die geschilderten Einnahmen zu verzichten. allerdings sei die Kommunikation zwischen Herzogenweiler und dem VS-Rathaus offenbar schlecht gelaufen.

Ortsvorsteher Andreas Neininger leistete Überzeugungsarbeit für den Kompromiss und wies darauf hin, dass man das Projekt nicht infrage stelle sondern die Lebensbedingungen der Bürger in Herzogenweiler nur angemessen berücksichtigt wissen will. Mit dem Kompromiss schaffe man Akzeptanz statt Widerstand. Da sich zu diesem Zeitpunkt abzuzeichnen schien, dass keine der beiden Beschlussvarianten eine Mehrheit bekommen würde, meldete sich Forstamtsleiter Tobias Kühn zu Wort. „Wenn hier keine Mehrheit zustande kommt, dann gilt das vom Regionalverband definierte Vorranggebiet im nördlichen VS-Gebiet, und das Oberzentrum hat kaum noch Einflussmöglichkeiten. Das will niemand.“ Diese Befürchtung hegt auch Oberbürgermeister Jürgen Roth. Im Vorranggebiet sei kein Flächennutzungsplan notwendig. Dann werde die Stadt nur noch im Rahmen einer Anhörung beteiligt. Schließlich kam doch eine Mehrheit (bei 21-Ja- und 17 Nein-Stimmen) für den Windpark Neuhäuslewald in der ursprünglichen Planung zustande. Das bedeutet, dass mit der Firma Im Wind mit Sitzen in Wien und Mainz ein Gestattungsvertrag geschlossen wird.

Start wohl erst 2030

Die Nutzungszeit beläuft sich auf 20 Jahre und kann zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden. Anschließend müssen die Windkraftanlagen vollständig zurückgebaut werden. Es könnte noch einige Jahre dauern, bis die Windkraftanlagen stehen. Seit 2022 ist man hier an dem Thema dran, die Inbetriebnahme ist für 2030 avisiert.