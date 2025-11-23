Windpark in VS: Zwist um Mindestabstand zu Bebauung

Mehrheitlich spricht sich der VS-Gemeinderat für einen Windpark auf einer Fläche im Neuhäuslewald aus. Anliegen aus Herzogenweiler finden dabei keine Berücksichtigung.
Die Zuschauerreihen in der Neuen Tonhalle waren bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gut gefüllt. Darunter auch Bürgerinnen und Bürger aus Herzogenweiler, die dem Ortsvorsteher den Rücken stärken wollten für das gemeinsame Anliegen: Der geplante Windpark mit insgesamt 14 Anlagen im Neuhäuslewald reicht auch an den 200-Einwohner-Ort heran. Hier pocht man auf einen Mindestabstand von 1500 Metern zur Bebauung. Dies soll die Stadt dem Ortschaftsrat auch zugesichert haben. Zuletzt war allerdings von 1000 Metern die Rede. Der vom Land gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand zur Wohnbebauung beträgt 700 Meter.