Windpark in Sulz: Wo bleibt die Stadt?

Der Projektierer Sowitec hat nach Meinung unseres Lesers Marc Bettinger und der Bürgerinitiative NaturAktiv Sigmarswangen eine schwache Vorstellung zum geplanten Windpark gegeben.
Die Informationsveranstaltung der Firma Sowitec am 12. März im Backsteinbau begann bereits mit Stirnrunzeln. In der Einladung waren Zutrittskontrollen für Bürger außerhalb von Sulz angekündigt – obwohl auch Nachbargemeinden von den fünf Windindustrieanlagen mit 267 Metern Höhe betroffen wären. Am Ende wurde nicht kontrolliert – vermutlich auch, weil es rechtlich kaum haltbar gewesen wäre.