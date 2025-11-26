Windpark in Fluorn-Winzeln: Jetzt entscheiden die Bürger

Das Bürgerbegehren der „Windkraftzweifler Fluorn-Winzeln“ hat Erfolg. Am 8. März 2026 wird es, wie auch in Oberndorf, einen Bürgerentscheid zum „Wisoch“-Windpark geben.
Einen Etappenerfolg kann die Bürgerinitiative (BI) „Windkraftzweifler Fluorn-Winzeln“ für sich verbuchen. Diese hatte in den vergangenen Monaten Unterschriften gesammelt, um gegen den geplanten Windpark im „Wisoch“ vorzugehen. Der Gemeinderat musste nun über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, dessen Ziel ein Bürgerentscheid ist, entscheiden.