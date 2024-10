Im Juni hat die BayWa r.e. den Windpark Langenbrander Höhe in Betrieb genommen. Mittels Crowdfunding haben sich 78 Anwohner finanziell an der Anlage beteiligt. Allerdings steckt der Mutterkonzern BayWa in Schwierigkeiten. Ein TV-Beitrag legt nun nahe, dass das Folgen für die Kleinanleger haben könnte.