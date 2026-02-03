Windpark Feurenmoos: Diskussion nimmt Fahrt auf

„Wir fragen uns die ganze Zeit, wann dieses Thema endlich in Schramberg behandelt wird.“ Mit diesen Worten begann Eugen Bihler seinen Beitrag in der Gemeinderatssitzung im Rahmen der Einwohnerfragestunde. Gemeint war der geplante Windpark Feurenmoos. Während die Gemeinden Eschbronn und Hardt bereits seit mehreren Wochen in die Diskussion eingestiegen sind, wurde das Thema in Schramberg bislang nicht öffentlich beraten.

Dass in diesem Zusammenhang eine E-Mail des Landratsamtes innerhalb der Stadtverwaltung nicht weitergeleitet worden ist (wir berichteten) und dadurch die Frist zur Stellungnahme verstrichen ist, sorgte nicht nur bei Bihler für Kopfschütteln. „Ob das ein Versehen war oder gar Absicht, kann ich nicht beurteilen“, sagte er. Umso mehr komme es nun darauf an, dass sich die Stadträte „gewissenhaft“ mit den Gutachten zur Errichtung und zum Betrieb der Windräder auseinandersetzten.

Hauptlast der Wasserversorgung

Bihler richtete sich direkt an die Verwaltungsspitze und den Gemeinderat: „Was machen Sie, Frau Eisenlohr, was macht der Gemeinderat?“ Sein Wunsch: Angesichts der Brisanz des Themas solle die Stadt Schramberg die Mitglieder des Regionalverbandes dazu auffordern, das sensible Gebiet Feurenmoos – das die Hauptlast der Wasserversorgung Schrambergs trägt – nicht im vereinfachten Verfahren zu behandeln. Stattdessen müsse das Vorhaben, wenn überhaupt, in ein reguläres Baugenehmigungsverfahren überführt werden.

Thema im Ausschuss

Zudem stellte Bihler die vorgelegten Gutachten infrage, darunter auch solche der Stadtwerke Tübingen GmbH als Antragsteller. Manche Gutachten würden sich auf Aussagen von Experten stützen, die befangen seien. Es liege in der Verantwortung der Stadt, so Bihler, für Gutachten zu sorgen, die einem „ausreichend fachlich qualifizierten und vor allem neutralen Standard“ entsprächen.

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstag, 5. Februar, Beginn 20.30 Uhr, steht als einziger Tagesordnungspunkt die Beteiligung der Kommune am Genehmigungsverfahren an. Aufgrund der bereits abgelaufenen Frist wird diese Stellungnahme jedoch nicht mehr formal in das Verfahren einbezogen werden können. Aus einer Verwaltungsvorlage geht hervor, dass sich die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme insbesondere auf die Bereiche Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Brandschutz beziehen möchte. Andere Gutachten und Nachweise – unter anderem zu Eisfall, Schattenwurf und Geotechnik – bedürften einer tiefergehenden Prüfung. Diese könne die Stadtverwaltung jedoch „nur bedingt oder nicht vornehmen, da hierfür speziell ausgebildetes Personal erforderlich“ sei.

Eugen Bihler und seine Frau Edeltraud gehören zur Gruppe Feurenmoos. In dieser haben sich mittlerweile rund 30 Bürger zusammengeschlossen, die sich intensiv mit dem geplanten Windkraftanlagenpark befassen.

Lärm und Beschattung

„Wir sind keine Windkraftgegner, aber den Standort Feurenmoos sehen wir kritisch“, stellt Jochen Ohler, der sich ebenfalls in der Gruppe Feurenmoos engagiert, im Gespräch mit unserer Zeitung klar. Er sagt: „Die Lärmentwicklung der Anlage ist so groß, dass zwei der fünf geplanten Anlagen nachts gedrosselt oder ganz abgeschaltet werden müssen und in dieser Zeit erheblich weniger oder gar keinen Strom produzieren können.“ Zudem überschreite die Beschattungsdauer an allen untersuchten Standorten die zulässigen Vorgaben. „Damit sind sogenannte Minderungsmaßnahmen erforderlich, die meist mit Abschaltzeiten einhergehen und die Stromproduktion weiter reduzieren“, so Ohler.

Kontakt zur Gruppe Feurenmoos ist unter Telefon 0175/ 686 78 87 oder E-Mail erhalt-feurenmoos@protonmail.com möglich.