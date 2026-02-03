Windpark Feurenmoos: Diskussion nimmt Fahrt auf

„Warum wird das Thema nicht behandelt?“ Bürger kritisieren Umgang mit der geplanten Windenergieanlage Feurenmoos.
„Wir fragen uns die ganze Zeit, wann dieses Thema endlich in Schramberg behandelt wird.“ Mit diesen Worten begann Eugen Bihler seinen Beitrag in der Gemeinderatssitzung im Rahmen der Einwohnerfragestunde. Gemeint war der geplante Windpark Feurenmoos. Während die Gemeinden Eschbronn und Hardt bereits seit mehreren Wochen in die Diskussion eingestiegen sind, wurde das Thema in Schramberg bislang nicht öffentlich beraten.