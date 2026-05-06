Windpark Burladingen: Unten ist es still, oben braust der Wind – Anlage kann besichtigt werden

Es dreht sich was: Die fünf Windräder auf dem Hohfleck in Sonnenbühl sind in Betrieb gegangen. Jetzt folgt die Renaturierung der Flächen. Am Samstag kann man die Anlagen besichtigen.
Bei klarer Sicht kann man die Windräder im Windpark Hohfleck in Sonnenbühl tatsächlich von Tübingen aus sehen. Und erst recht etwa vom Salmendinger Kornbühl aus. Von dort wirkt es auf den ersten Blick, als habe sich der 30 Jahre alte Bestand von drei Rotoren auf dem Melchinger Himmelberg vermehrt. Aber nein, der Zuwachs gehört nach Sonnenbühl hinüber. Weil die neu errichteten Masten sich 125 Meter in den Himmel strecken (hinzukommen die Rotoren mit 150 Meter Durchmesser), wirkt es trotz der Entfernung, als befänden sie sich auf einer Ebene mit den weitaus kleineren in Melchingen.