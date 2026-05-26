Windpark Himmelberg Burladingen: Neue Pläne für ältesten Windpark des Landes

Der älteste Windpark des Landes hat seine Schuldigkeit getan. Er kann abgebaut werden. Oder doch nicht? Die Sowitec denkt über „Repowering“ in Burladingen-Melchingen nach.

Wirtschaftlich betrachtet haben die drei Windräder auf dem Melchinger Himmelberg längst ihre Pflicht und Schuldigkeit getan, sie erzeugen seit 1995 Strom. Die übliche Laufzeit für eine Windanlage wird mit 20 bis 25 Jahren veranschlagt. Verglichen mit anderen gehört das Trio auf dem Himmelberg also zum uralten Eisen. Nicht nur in der Höhe (62 Meter), zumal in der Energieausbeute (1,8 Megawatt) werden sie von der jüngeren Generation um ein mehrfaches übertroffen. So wie von dem kürzlich in Betrieb genommenen Windpark auf dem nahe gelegenen Hohfleck in Sonnenbühl mit seine fünf Windriesen vom Typ Vestas V162 (Einzelhöhe 200 Meter, Gesamtleistung 21 MW).

Vor geraumer Zeit erklärte Sowitec-Geschäftsführer Frank Hummel unserer Zeitung gegenüber, man werde die Melchinger Anlagen so lange weiterlaufen lassen, bis eine größere Reparatur anfällt – sie in dem Fall aber abbauen. Nochmals zu investieren lohne sich nicht. Hinzu komme, dass keine oder kaum mehr Ersatzteile für die Windmühlen zu bekommen sind.

Inzwischen gehen die Gedanken in eine andere Richtung: Ob man den Standort nicht doch ertüchtigen will? „Repowern“, nennt sich das im Fachjargon. Wie wiederum Frank Hummel jetzt uns gegenüber sagte, sei man in der Planung und in Kontakt mit Behörden. Näheres gebe es derzeit aber noch nicht mitzuteilen.

Veränderte Skyline, wenn man von Salmendingen aus Richtung Melchingen blickt. Links die drei Windräder auf dem Himmelberg, rechts die fünf auf Hohfleck, Sonnenbühl, die jetzt in Betrieb gingen. Ganz im Hintergrund rechts dürfte es sich um die Anlagen in Schelklingen-Ingstetten im Alb-Donau-Kreis handeln. Sie sind seit 1999 in Betrieb. Foto: Matthias Badura

Die Stadtverwaltung Burladingen wurde von der Sowiteck informiert, tätig werden kann oder braucht sie momentan nicht. „Auf dem Himmelberg existiert ein Bebauungsplan“, erläutert Bürgermeister Davide Licht dazu. „Zuständige Behörde ist zunächst das Landratsamt, das ein mögliches Bauvorhaben genehmigungsrechtlich prüfen muss. Erst wenn etwas Konkretes vorliegt, werden wir als Gremium, also der Ortschaftsrat und der Gemeinderat eingebunden. So wie bei jedem Bauverfahren.“

Aus drei mach eins?

Wenn, dann wird auf dem Himmelberg etwas Neues entstehen. Denkbar wäre anstelle der bestehenden drei eine einzelne, größere und leistungsfähigere Anlage, wie Sowitec-Mitgeschäftsführer Gerd Hummel kürzlich in einem Interview mit dem SWR meinte. Doch ob das oder eine andere Variante die Chance hat, zum Zuge zu kommen, hängt eben auch davon ab, ob sie neben der Effizienz den Richtlinien (Abstände, Geräuschemission) genügt.

Eine der drei Windmühlen steht augenblicklich still: Getriebeschaden; aus genannten Gründen: irreparabel. Es wird sich also in absehbarer Zeit etwas verändern auf dem Berg über Melchingen. Die abschließende Entscheidung steht, wie gesagt, noch aus.

Der erste in Baden-Württemberg

Historie

Der Windpark der Firma Sowitec auf dem Melchinger Himmelberg war der erste seiner Art in Baden-Württemberg. Er ging 1995 in Betrieb. Die Stadt Burladingen habe dem Ortsteil den Park damals „aufs Auge gedrückt“, äußerte sich kürzlich ein Melchinger gegenüber einer Journalistin. Das stimmt jedoch nicht. Die Bürgerschaft war seinerzeit heillos in Gegner und Befürworter gespalten. Bei der Abstimmung im Ortschaftsrat votierten fünf Gremiumsmitglieder für das Projekt, fünf dagegen. Damit wäre der Antrag eigentlich abgelehnt geween. Der Ortschaftsrat entschloss sich aber dafür, die Entscheidung dem Gemeinderat zu überlassen. Der bewilligte den Antrag mehrheitlich. Ein Nachspiel gab's noch, als die Ortsverwaltung den bestehenden Pachtvertrag mit einem Privatmann auf dem Himmelberg verlängerte. Damit wäre das Gelände blockiert gewesen. In dem Fall war es tatsächlich so, dass der wutentbrannte Gemeinderat die Melchinger Entscheidung in einer nachfolgenden Sitzung kippte.

Verfahrensdauer

Das Genehmgigungsverfahren für den Himmelberg dauerte 216 Tage. Zum Vergleich: Der von der EnBW eingereichte Antrag zur Genehmigung von zehn Anlagen in den Burladinger Stadtteilen Hermannsdorf/Küche, Ringingen/Ringelstein und Stetten/Telle wurde 2023 eingereicht, die Planungen starteten bereits 2020. Die Entscheidung liegt zumindest offiziell weiterhin nicht vor.