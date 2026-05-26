Windpark Himmelberg Burladingen: Neue Pläne für ältesten Windpark des Landes

Der älteste Windpark des Landes hat seine Schuldigkeit getan. Er kann abgebaut werden. Oder doch nicht? Die Sowitec denkt über „Repowering“ in Burladingen-Melchingen nach.
Wirtschaftlich betrachtet haben die drei Windräder auf dem Melchinger Himmelberg längst ihre Pflicht und Schuldigkeit getan, sie erzeugen seit 1995 Strom. Die übliche Laufzeit für eine Windanlage wird mit 20 bis 25 Jahren veranschlagt. Verglichen mit anderen gehört das Trio auf dem Himmelberg also zum uralten Eisen. Nicht nur in der Höhe (62 Meter), zumal in der Energieausbeute (1,8 Megawatt) werden sie von der jüngeren Generation um ein mehrfaches übertroffen. So wie von dem kürzlich in Betrieb genommenen Windpark auf dem nahe gelegenen Hohfleck in Sonnenbühl mit seine fünf Windriesen vom Typ Vestas V162 (Einzelhöhe 200 Meter, Gesamtleistung 21 MW).