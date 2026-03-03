Windpark bei Oberndorf: Heckler und Koch steht nicht für „die Industrie“

Grüne Energie braucht ein Back-up-System mit Kohle und Gas, erklärt unsere Leserin Cordula Glatthaar aus Beffendorf.
Die Industrie will grünen Strom haben. Das verwundert. Während der Vorstandsvorsitzende von E.ON äußert: „Wir bauen Erneuerbare, die wir nicht brauchen, in ein Netz, das es nicht verträgt“, setzt ein produzierendes, und damit energieintensives Unternehmen wie Heckler & Koch ganz auf Sonne und Wind. Offenbar weiß man in diesem Betrieb nicht, dass diese Energie nicht grundlastfähig ist, dass Deutschland seine Energie in Zeiten ohne oder mit zu wenig Wind und Sonne aus seinem Backup-System Kohle und Gas beziehen muss. Oder eben auch aus dem Ausland einkaufen muss.