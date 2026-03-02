Windpark bei Oberndorf: Grüne Energie ist günstiger

Mit Blick auf die Diskussion zum „Wisoch“-Windpark überwiegen für unseren Leser Guido Laggai aus Oberndorf die Vorteile der Windkraft auch wirtschaftlich klar.
Der Herr Feger ist ja durch seine frühere Tätigkeit als Mitarbeiter der Firma Siemens in leitender Funktion lange Jahre im Bereich thermische Kraftwerke nicht gerade als neutraler Experte anzusehen. Woher alle seine Argumente gegen Windkraft sind, weiß ich nicht, genau so wenig, wie belastbar seine Zahlen bezüglich Laufzeiten der Windräder und Effektivität der Anlagen sind.