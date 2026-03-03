Windpark bei Oberndorf: Gegenargumente überwiegen

Zum geplanten Windpark im „Wisoch“ findet unsere Leserin Beate Herbstreuter aus Fluorn-Winzeln wenig Positives.
Es gibt viele Argumente zum Thema Windkraft. Abgesehen von den negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Natur sollte man sich auch darüber Gedanken machen: Die Argumente der Betreiber und Kommunen für die Windkraft sind die Pacht-/Gewerbeeinnahmen für Fluorn-Winzeln von vier Millionen Euro auf 25 Jahre, also 160 000 Euro pro Jahr. Das entspricht nur circa 1,45 Prozent vom Gesamthaushalt 2026.