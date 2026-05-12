Windpark Bad Wildbad: Deshalb dreht sich das Windrad auf dem Kälbling immer noch nicht

Seit kurz nach Inbetriebnahme steht eine von zwei Anlagen auf dem Kälbling still. Warum das so ist, und was für finanzielle Auswirkungen dieser Stillstand auch für Bad Wildbad hat.
Zwei Windräder stehen auf dem Kälbling bei Calmbach. Das Problem daran: Eines davon steht, kaum in Betrieb, seit Monaten still. Das ist nicht nur für die EnBW als Betreiber ärgerlich, sondern auch für die Stadt Wildbad. Denn ein Windrad, das sich nicht dreht, erzeugt keinen Strom und damit keinen Profit. Von dem würde auch die Kurstadt profitieren.