Windows-10-Support endet: Seelbacher IT-Experte zeigt Alternativen zum Laptop-Schrott

Microsoft stellt am 14. Oktober den Support für Windows 10 ein. Auch wenn sich das Gerät scheinbar nicht upgraden lässt, muss es nicht in den Müll, sagt Markus Himmelsbach.

Wer einen Laptop oder PC besitzt, auf dem noch Windows 10 als Betriebssystem installiert ist, erhält zurzeit folgende Benachrichtigung: „Ihr Gerät hat das Ende des Diensts erreicht.“ Am 14. Oktober, gut zehn Jahre nach Veröffentlichung, stoppt Microsoft den kostenlosen Support für Windows 10. Laut Markus Himmelsbach, IT-Unternehmer aus Seelbach, sind Millionen Geräte betroffen und deren Besitzer würden sich oft – unnötigerweise – für den Kauf eines neueren Modells entscheiden.

Was ist das Grundproblem?

Die Update-Thematik, sagt Himmelsbach, Geschäftsführer seiner Firma IPC-Computer, „zieht sich schon seit Windows 95 durch“. Wird der Support für das alte Betriebssystem gestoppt „werden keine kritischen Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt“. Bedeutet: Der Laptop oder PC wird anfällig für Cyberattacken.

Dass sensible Daten ausgelesen werden will niemand „und Firmen können sich das schon gar nicht leisten“. Das Windows-10-Gerät nach Einstellung des Supports weiter zu benutzen – davon rät Himmelsbach entsprechend klipp und klar ab.

Welche Lösungen schlägt Microsoft vor?

Die einfachste Möglichkeit ist ein Update von Windows 10 auf Windows 11. Doch nicht jedes Gerät ist dafür geeignet. „Microsoft bietet einen Kompatibilitätscheck an“, erklärt Himmelsbach.

Das Programm überprüft die Hardware des Geräts und teilt dann mit, ob ein Update möglich ist oder nicht. Je älter das Gerät ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Überprüfung zu einem negativen Ergebnis kommt.

Ist das Gerät also bereit für den Schrott, wenn es mit Windows 11 nicht kompatibel ist?

Nein, sagt Himmelsbach. „Viele Menschen folgern: Mein PC ist zu alt, ich kaufe einen neuen“. Eine Denkweise, die die großen Systemhäuser gerne selbst vermittelten. „Das befeuert die Wegwerfgesellschaft.“

Lange habe man sich damit abgefunden, nun aber hat Himmelsbach sich genauer in das Thema eingearbeitet und erkannt: Nur weil es Microsoft vorgibt, heißt dies noch lange nicht, dass es überhaupt keine Wege gibt, Windows 11 zu installieren.

Welche Wege sind das?

Himmelsbach erläutert, dass oft nur wenige Komponenten des Geräts ein Upgrade nicht mitmachen. Es scheitere dann etwa am nicht unterstützten CPU-Chip, am fehlenden TPM 2.0 Modul, an zu wenig Arbeitsspeicher oder zu wenig Speicherplatz. Deswegen ist das Gerät nicht gleich Schrott, denn: „Man kann Bausteine nachrüsten“, informiert der Unternehmer. Das sei natürlich viel günstiger, als gleich ein neues Gerät zu kaufen.

Software kann den Check umgehen

Nur wenn der Prozessor scheinbar veraltet ist, gebe es keine Möglichkeit, diesen auszutauschen – allerdings einen anderen Trick: „Es gibt eine Software, mit der ich diesen Kompatibilitätscheck umgehen kann.“ Solange ein 64-Bit-Prozessor installiert ist, könne mit diesem Programm namens „Rufus“ Windows 11 immer installiert werden. Himmelsbach verweist dafür auf Anleitungen im Netz, etwa in Technik-Foren oder auf Youtube. Eine andere Lösung, auch um sich Zeit zu verschaffen, sei es, die Windows-10-Sicherheitsupdates für 30 Dollar um ein Jahr zu verlängern.

Kann ich nicht auch einfach das Betriebssystem wechseln?

Das ist eine Option, sagt Himmelsbach, sei aber nicht immer die beste Lösung. Das Betriebssystem Linux empfiehlt er nur sehr technikaffinen Nutzern. „Eine andere Option ist Apple“, sagt er. Doch da gebe es früher oder später das gleiche Problem wie bei Windows – denn auch Apple bringe immer wieder neue Betriebssysteme heraus und stelle die Unterstützung der älteren ein.

Ein eigens entwickeltes Programm der Firma IPC-Computer zeigt, welche Komponenten nicht für Windows 11 geeignet sind. Foto: IPC-Computer

Was will die Firma IPC-Computer erreichen?

Himmelsbach geht es vor allem um die Nachhaltigkeit, die Information und Aufklärung. „Unzählig viele Geräte wandern auf den Schrott, obwohl sie noch funktionieren.“ In dieser Woche sei beispielsweise ein Kunde mit einem Laptop, der einst 2500 Euro gekostet hat, zu ihm gekommen und habe um Hilfe gebeten. Besonders ärgert den IT-Unternehmer, dass Microsoft nach dem Check auf die eigene Webseite verweist, wo neuartige Notebooks der eigenen Marke angeboten werden. „Diese sind aber nicht modular und daher nicht reparabel. Da wird der Nachhaltigkeitsgedanke mit Füßen getreten.“

Mitarbeiter haben als Service eigene Software programmiert

Um die Benutzer zu unterstützen, haben seine Mitarbeiter eine eigene Software programmiert. Mit dieser lässt sich herausfinden, warum genau das Gerät nicht mit Windows 11 kompatibel ist. Die Nutzer können also sehen, ob sie einzelne Komponenten nachrüsten können oder auf das Umgehungsprogramm zugreifen müssen. Für ersteres werden sie vom Programm der Firma – nicht ganz uneigennützig – auf den Shop mit Ersatzteilen für genau dieses Gerät weitergeleitet.

Pioniere

Die Software zur Erkennung der Kompatibilitätsprobleme ist seines Wissens nach in Deutschland einmalig, sagt Himmelsbach. Über die Webseite der Firma will er das Tool den Nutzern verfügbar machen. Außerdem soll es Erklärvideos geben. Eine große Ehre wäre es für ihn, wenn das Fachmagazin CT auf das Projekt aufmerksam wird und darüber berichtet.