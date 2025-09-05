Windows-10-Support endet: Seelbacher IT-Experte zeigt Alternativen zum Laptop-Schrott

Microsoft stellt am 14. Oktober den Support für Windows 10 ein. Auch wenn sich das Gerät scheinbar nicht upgraden lässt, muss es nicht in den Müll, sagt Markus Himmelsbach.
Wer einen Laptop oder PC besitzt, auf dem noch Windows 10 als Betriebssystem installiert ist, erhält zurzeit folgende Benachrichtigung: „Ihr Gerät hat das Ende des Diensts erreicht.“ Am 14. Oktober, gut zehn Jahre nach Veröffentlichung, stoppt Microsoft den kostenlosen Support für Windows 10. Laut Markus Himmelsbach, IT-Unternehmer aus Seelbach, sind Millionen Geräte betroffen und deren Besitzer würden sich oft – unnötigerweise – für den Kauf eines neueren Modells entscheiden.