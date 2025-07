Windkraftvorranggebiet: Darf Bad Liebenzell bei Windrädern mitreden?

Der mögliche Bau von Windrädern treibt aktuell viele Menschen im Landkreis um. Um einer Zielvorgabe des Landes zu entsprechen, arbeitet der Regionalverband Nordschwarzwald aktuell an der Ausweisung verschiedener Vorrangflächen für Windenergie. Dazu gehört auch die Fläche WC-4. Diese liegt im Gerechtigkeitswald beim Hof Georgenau, zum Großteil aber auf der Gemarkung Simmozheims.

Keine Einwände

Nichtsdestotrotz: Neuhengstett, Ottenbronn, Möttlingen und Unterhaugstett liegen um das Gebiet herum. Ein Bürger aus Unterhaugstett wurde nun im Liebenzeller Gemeinderat vorstellig. „Der Regionalverband plant Windräder in Unterhaugstett“, sagte er. Mehrere Windkraftwerke würden direkt vor der Haustür entstehen. Acht Windräder sollten es den Aussagen des Bürgers nach werden. Der Gemeinderat habe 2024 gegen diese Planung keine Einwände gehabt. „Wie kam es dazu?“, wollte der Bürger wissen.

Bauamtsleiter Rainer Becht erklärte, dass die Fläche im April 2024 im Gemeinderat vorgestellt wurde. Das Gremium habe keine Einwände gehabt. Es sei unter anderem der Abstand zu bestehender und geplanter Wohnbebauung geprüft worden - und der würde eingehalten. Bald starte die zweite Beteiligungsrunde zum Teilregionalplan Windenergie des Regionalverbands Nordschwarzwald. Dann habe die Kommune nochmals Gelegenheit sich zu beraten. „Aber das Gebiet liegt nicht auf unserer Gemarkung“, gab Becht zu bedenken.

Felix Eppel (UL), der für die Freie Wählervereinigung auch in der Regionalverbandsversammlung sitzt, erklärte dem Bürger, dass es alle Unterlagen zu den Gebieten im Internet gebe. Zudem war ihm wichtig zu betonen, dass der Regionalverband nur Flächen ausweise. Ob WC-4 wirklich drin bleibe, sei erst im Herbst klar, wenn der Plan final abgestimmt werde. Der Regionalverband selbst baue keine Windräder. Ihm sei auch noch kein Projektierer bekannt, der bisher Interesse an der Fläche gezeigt habe. Eppel sagte, dass er sich genau danach erst einen Tag vor der Gemeinderatssitzung erkundigt habe. Er wisse deshalb nicht, woher die Zahl der acht Windräder komme.

Öffentliche Diskussion

Der Bürger beschwerte sich über eine schlechte Kommunikation für die angrenzenden Gemeinden. Allerdings wurde die potenzielle Vorrangfläche im Gerechtigkeitswald in mehreren Gremien diskutiert. Das betonte der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp (UL). Wie der Bürger gesagt habe, habe der Liebenzeller Gemeinderat vor einem Jahr darüber beraten - in einer öffentlichen Sitzung. Das WC-4 tauchte in der öffentlichen Diskussion wieder auf, weil der Simmozheimer Bürgermeister Stefan Feigl im April einen Bürgerentscheid über Windräder in dem Gebiet ankündigte, sollte der Regionalverband die Fläche in seinen Plan aufnehmen.

Ohne Mitspracherecht

Wichtig sind hier aber zwei Dinge. Erstens: Schafft es der Regionalverband bis zum 30. September nicht, die geforderten 1,8 Prozent seiner Fläche als Vorranggebiete auszuweisen, gilt die Superprivilegierung. Das bedeutet, dass auf etwa 30 Prozent der Fläche Windräder gebaut werden dürften - ganz ohne Mitspracherecht der Kommunen. Gerade um Unterhaugstett kämen in diesem Fall noch viel mehr Flächen infrage, als nur die im Gerechtigkeitswald.

Zweitens: Ist der Teilregionalplan durch, können die Kommunen immer noch mitentscheiden - aber nur, wenn die Vorranggebiete auch auf kommunaler Fläche liegen. Befindet sich ein Vorranggebiet in einem Privat- oder Staatswald, obliegt den jeweiligen Eigentümern die Entscheidung, ob sie dort Windräder bauen oder Grundstücke an einen Betreiber verpachten. Da hilft auch ein Bürgerentscheid nichts.

Unterlagen

Homepage

Auf der Homepage des Regionalverbands nordschwarzwald-region.de finden sich unter dem Reiter Regionalplan und dem Punkt Teilregionalplan Windenergie alle relevanten Unterlagen zu den potenziellen Vorranggebieten. Dort gibt es Karten sowie eine Übersicht der möglichen Flächen im Falle einer Superprivilegierung.