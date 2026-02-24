Windkraftpläne in Simmozheim: Völlig falsch informiert

Den Auftritt des Waldkindergartens Unterhaugstett bei der Bürgerversammlung zur Windenergie am 10. Februar in Simmozheim empfand ich als befremdlich. Bereits am Eingang wurden Besucher mit Plakaten und Zurufen empfangen. In der Fragerunde wurde es schließlich peinlich, als die Kindergartenleiterin von angeblich verletzten Kinderrechten sprach und behauptete, der Waldkindergarten sowie die von Kindern geschaffenen Werke würden durch Windkraftanlagen zerstört.

Mangelnde Vorinformation Dass weder der Kindergarten auf Simmozheimer Gemarkung liegt, noch je eine Verlagerung oder Zerstörung geplant war, musste Bürgermeister Feigl richtigstellen. Auch die Beschwerde, nicht in eine Arbeitsgruppe eingeladen worden zu sein, zeigte mangelnde Vorinformation. Ich frage mich, was die Motivation dieses Auftritts war.

Kinder zu einer solchen Veranstaltung mitzunehmen und für eigene Interessen zu instrumentalisieren, hat mit Kinderrechten wenig zu tun. Hier drängt sich der Begriff Missbrauch auf. Besonders erschreckend ist diese Haltung ausgerechnet im Kontext der Waldpädagogik. Gerade dort sollten Kinder und Eltern für Klima-, Natur- und Zukunftsschutz sensibilisiert werden. Waldpädagogik bedeutet mehr als eine idyllische Kindergartenzeit. Sie soll Kinder zu verantwortungsvollen Weltbürgern erziehen und ihnen Kompetenzen für eine lebenswerte Zukunft vermitteln.

Blick über den eigenen Wald hinaus

Dazu gehört, über den eigenen Wald hinauszublicken und notwendige Veränderungen mitzutragen. Nachhaltige Energiegewinnung erfordert Opfer. Nichtstun jedoch gefährdet langfristig auch unsere Wälder und Waldkindergärten selbst. Wenn wir von Kinderrechten sprechen, heißt das für uns Erwachsene, den Generationen nach uns einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Informiert euch bitte sorgfältig, statt Falschinformationen zu verbreiten. Denn nur so bleiben wir glaubwürdige Vertreter unserer Kinder.

