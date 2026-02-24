Windkraftpläne in Simmozheim: Völlig falsch informiert

Zur Bürgerversammlung in Simmozheim zum Thema Windkraft hat unsere Leserin Carmen Hollein aus Simmozheim die folgende Meinung.
Den Auftritt des Waldkindergartens Unterhaugstett bei der Bürgerversammlung zur Windenergie am 10. Februar in Simmozheim empfand ich als befremdlich. Bereits am Eingang wurden Besucher mit Plakaten und Zurufen empfangen. In der Fragerunde wurde es schließlich peinlich, als die Kindergartenleiterin von angeblich verletzten Kinderrechten sprach und behauptete, der Waldkindergarten sowie die von Kindern geschaffenen Werke würden durch Windkraftanlagen zerstört.