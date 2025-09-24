Windkraftpläne in Simmozheim: Termin für Bürgerentscheid steht fest

Ob im Gerechtigkeitswald künftig Windräder Strom erzeugen, soll ein Bürgerentscheid im Vorfeld klären – so lautet der einstimmige Beschluss des Gemeinderats.
Der Satzungsbeschluss über die Festlegung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen (WEA) im Regionalplan Nordschwarzwald soll im Herbst 2025 gefasst werden. Derzeit sorgt das darin ausgewiesene Vorranggebiet WC4, das gemeindeeigene Waldflächen im Gerechtigkeitswald beinhaltet, in Simmozheim wie in den das Gebiet umgebenden Gemeinden schon für viel Gesprächsstoff und auch Widerstand. Das rund 170 Hektar große Areal liegt zwischen Möttlingen, Unterhaugstett, Simmozheim, Ottenbronn und Neuhengstett. Ein großer Teil ist Simmozheimer Gemarkung, den Rest teilen sich der Staatsforst, Unterhaugstett und hautsächlich Privatwald auf Ottenbronner Gemarkung. In Simmozheim hat sich der gemeinnützige Verein WaldErhalt gegründet.