Windkraftpläne in Ostelsheim

1 Das Thema Windkraft wird in Ostelsheim heiß diskutiert. Foto: Schwarzwälder Bote

Zur Diskussion über den geplanten Bau von drei Windkraftanlagen im Lochwald hat unsere Leserin Alexandra Reutter aus Ostelsheim die folgende Meinung.









Was in unserem Ort derzeit passiert ist unglaublich Windkraft Ja oder Nein? Ich gehöre keinem der beiden Vereine an, habe aber eine klare Haltung, ohne jemanden beleidigen zu wollen.