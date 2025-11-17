Windkraftpläne in Horb: Muss man sich Habgier nachsagen lassen?
Wolken ziehen über Windräder zur Stromerzeugung. Auch in Horb wird über Windkraftpläne diskutiert. (Symbolfoto) Foto: Federico Gambarini/dpa

Zur Diskussion um Windkraftpläne in Horb hat unser Leser Martin Schnürle aus Bittelbronn folgende Meinung.

Ich verstehe gut, dass Mitbürger aus zwei Gründen gegen die Windkraft im Wald sind: Erstens sehen sie die Zerstörung des Waldes an den Bauflächen der Windräder, und zweitens können sie den Anblick mehrerer Windräder rund um ihre Ortschaft nicht ertragen. Auch die Befürworter haben zwei Gründe: Erstens wollen sie hier und jetzt dem Klimawandel entgegenwirken, und zweitens wünschen sie sich, dass wir alle in Form von Pachteinnahmen für die Stadt davon profitieren. Es geht ihnen vor allem darum, ihre Kinder und Enkel so gut wie möglich vor den Folgen des Klimawandels zu bewahren.

 

Blick in die Alpen

Ein Blick in die Alpen, wo die Gletscher sterben, und Berge abrutschen, zeigt, wie dramatisch die Entwicklung bereits ist. Muss man sich deshalb Habgier nachsagen lassen? Ich möchte nicht mit gleicher Münze zurückzahlen und sage einfach: nein.

Martin Schnürle, Bittelbronn

