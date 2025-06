Windkraftpläne in Gechingen: Gegner streben Bürgerbegehren an

1 Martina Richter übergibt einen Ordner mit 717 Unterschriften für einen Bürgerentscheid zum Thema Windkraftanlage im Gechinger Gemeindewald an Bürgermeister Jens Häußler. Foto: Jeanette Tröger Die Bürgerinitiative „Gechingen bewahren“ will keine Windenergieanlagen (WEA) im Gemeindewald und hat mehr als 700 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt.







Die drei Kommunen Gechingen, Wildberg und Calw haben beschlossen, gemeinsam den Windpark „Lindenrain“ auf den Weg zu bringen. In den drei Gemeinderäten wurde mehrheitlich beschlossen, mit der Firma Alterric Deutschland GmbH mit Sitz in Aurich als Investor und Projektpartner einen Gestattungsvertrag zum Betrieb von fünf bis sieben oder acht WEA auf den kommunalen Waldflächen in den vom Regionalverband Nordschwarzwald festgelegten Vorranggebieten für die Windenergie abzuschließen. Im Gechinger Gemeinderat fiel der Beschluss für den Abschluss eines solchen Gestattungsvertrags bei einer Enthaltung in der Sitzung am 29. April.