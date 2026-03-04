Windkraftpark bei Oberndorf: Baden-Württemberg muss beim Windkraftausbau aufholen

Nicht bremsen, sondern vorantreiben soll man den Ausbau von Windkraft in Baden-Württemberg, meint unser Leser Alexander Rustler aus Zimmern o. R.
Die Diskussion um den Ausbau der Windkraft sollte sich an Fakten orientieren. 2025 deckten erneuerbare Energien rund 56 Prozent der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland. Die Windenergie war dabei mit etwa 132 Terawattstunden die wichtigste Stromquelle – noch vor Kohle und Gas. Photovoltaik lieferte rund 87 Terawattstunden. Insgesamt erzeugten erneuerbare Energien etwa 278 Terawattstunden Strom.