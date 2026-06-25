Windkraft Zimmern: Jährlich 2000 bis 3000 Euro für Gemeindesäckel

Der Zimmerner Gemeinderat hat den Abschluss eines Nutzungsvertrags mit der Firma Verum Wind bei drei Gegenstimmen gebilligt.

Die Nutzungsvereinbarung steht im Zusammenhang mit der Erneuerung (Repowering) der bestehenden Windkraftanlage auf Stettener Gemarkung an der Bundesstraße 462. Diskutiert wurde darüber in öffentlicher Sitzung nicht mehr.

Das Gremium hatte sich bereits im vergangenen Monat in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Vertragsentwurf befasst. Änderungs- oder Ergänzungsanträge seien nicht gestellt worden, sagte Bürgermeisterin Carmen Merz. Im Stettener Ortschaftsrat war kürzlich das Vorhaben ebenfalls Thema in nichtöffentlicher Sitzung gewesen. Einen Empfehlungsbeschluss, so Merz, hätten die Ortschaftsratsmitglieder jedoch nicht gefasst.

Bisher kein Baugesuch

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren werde beim Landratsamt durchgeführt, sei bislang aber noch nicht eingeleitet worden. Flözlingens Ortsvorsteher Thomas Bausch hakte diesbezüglich nach. Bisher liege kein Baugesuch vor, bekräftigte die Bürgermeisterin.

Gegenstand der aktuellen Beratung im Gemeinderat sei daher ausschließlich der Nutzungsvertrag über gemeindliche Flächen. Nach Angaben der Verwaltung sind zwei Gemeindegrundstücke von der Planung betroffen.

Diese lägen teilweise innerhalb der vorgesehenen Rotorüberflugfläche sowie der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen. Zudem verlaufe ein gemeindlicher Weg durch den zentralen Bereich dieser Abstandsfläche.

Ein Flächenpoolvertrag

Zur Absicherung der Nutzung sei ein sogenannter Flächenpoolvertrag ausgearbeitet worden. Dieser regle unter anderem die Einbindung gemeindlicher Grundstücke in das Projekt, die grundbuchliche Sicherung, Laufzeiten und Verlängerungsoptionen sowie Fragen der Haftung, der Verkehrssicherung und des Rückbaus.

Der Anteil der Gemeinde am Flächenpool betrage 4,53 Prozent. Daraus könne die Gemeinde – abhängig vom Stromertrag – mit jährlichen Einnahmen von etwa 2000 bis 3000 Euro rechnen.

Nach Darstellung des Vorhabenträgers würde ein Verzicht auf den Vertrag eine Verschiebung des Standorts der Anlage erforderlich machen. Dies hätte zur Folge, dass sich die Abstände zur Ortslage Stetten verringern würden, wobei die immissionsschutzrechtlichen Grenzwerte weiterhin eingehalten werden könnten.