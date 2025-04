1 Mehrere Schönenbacher Ortschaftsräte lehnen Windräder vor Ort ab. Foto: dpa/Arne Dedert

Im Schönenbacher Rat werden zahlreiche Einwände gegen die geplanten Anlagen auf dem Rappeneck laut.









In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Schönenbach griff Ortschaftsrat Arnold Hettich die geplanten Windkraftanlagen auf dem Höhenrücken zwischen Vöhrenbach und Rohrbach auf. Anders als in Rohrbach vermisse er in Schönenbach einen klaren Widerstand gegen diese Pläne.