Windkraft in Weilheim: Einschätzung des Regionalverbands ist nicht nachvollziehbar

Der Regionalverband Neckar-Alb sieht keine artenschutzrechtliche Bedenken im Windkraftvorranggebiet bei Hechingen-Weilheim. Das kritisieren unsere Leser Josef und Timo Wolf.
Seit Jahren brüten Weißstörche auf dem Kirchturm in Weilheim, worüber auch regelmäßig in Ihrer Zeitung berichtet wird. Seit vielen Jahren werden die jungen Störche aufgezogen und können auf den Wiesen und Äckern rund um Weilheim regelmäßig beobachtet werden. Zudem sind im angrenzenden Waldgebiet Schwarzstörche nachgewiesen, deren Vorkommen durch angehängten Fotoaufnahmen belegt ist. Bei beiden Arten handelt es sich eindeutig nicht um zufällige Durchzügler, sondern um ein sogenanntes Hauptvorkommen.