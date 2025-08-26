Windkraft in Weilheim: Einschätzung des Regionalverbands ist nicht nachvollziehbar

Seit Jahren brüten Weißstörche auf dem Kirchturm in Weilheim, worüber auch regelmäßig in Ihrer Zeitung berichtet wird. Seit vielen Jahren werden die jungen Störche aufgezogen und können auf den Wiesen und Äckern rund um Weilheim regelmäßig beobachtet werden. Zudem sind im angrenzenden Waldgebiet Schwarzstörche nachgewiesen, deren Vorkommen durch angehängten Fotoaufnahmen belegt ist. Bei beiden Arten handelt es sich eindeutig nicht um zufällige Durchzügler, sondern um ein sogenanntes Hauptvorkommen.

Dies bedeutet: Die Tiere sind hier regelmäßig und dauerhaft ansässig – sei es als Brutplatz oder als wichtiger Lebensraum. Solche Hauptvorkommen unterliegen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz einem besonderen Schutz und dürfen bei Planungen nicht ignoriert werden. Wie der Regionalverband Neckar-Alb (RNVNA) auf seine Einschätzung kommt, ist für uns unter diesen Erfahrungen nicht nachvollziehbar!

Unabhängig von der rechtlichen Ebene ist es uns wichtig zu betonen, dass die Bevölkerung in Weilheim frühzeitig, ehrlich und transparent eingebunden wird. Viele Bürgerinnen und Bürger haben derzeit das Gefühl, eher übergangen als beteiligt zu werden. Angesichts der Tragweite des Projekts halten wir eine offene Diskussion für zwingend notwendig. Weder das Gutachten zu den Weißstörchen noch das zu den Schwarzstörchen wurde in Weilheim vorgestellt oder veröffentlicht. Außerdem würde es die Weilheimer Bevölkerung sicher interessieren, auf welcher Grundlage (Daten, Beobachtungen) dies Gutachten erstellt wurden. Oder sind es nur Behauptungen?

